Ischgl-U-Ausschuss für Rendi-Wagner denkbar

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner schließt einen U-Ausschuss zur Causa Ischgl in Wien nicht aus. Zuerst müsse jedoch der Kommissionsbericht geprüft werden.

Nach der Kritik der Ischgl-Kommission in Tirol schließt die SPÖ nicht aus, auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene mit der Sache zu befassen. Man werde den vorliegenden Bericht nun prüfen und mit den anderen Fraktionen Kontakt aufnehmen, sagte Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner am Dienstag in einer Pressekonferenz.