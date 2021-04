Ischgl: 300 ehemals Infizierte leiden noch an Long Covid

Rund 6.000 Menschen wurden letzten Jahr in Ischgl mit Covid-19 infiziert. Drei Prozent mussten ins Krankenhaus, 32 Menschen starben. Rund 300 Menschen leiden noch immer an den Folgen von Long Covid.

Fünf Prozent all jener, die sich im Februar und März 2020 im Tiroler Skiort Ischgl (Bezirk Landeck) mit dem Coronavirus infiziert hatten, leiden bis heute an Long Covid-Symptomen. Das ergab eine Umfrage des Verbraucherschutzvereins (VSV). Über 6.000 Touristen aus aller Welt hätten sich gemeldet, so der VSV in einer Aussendung am Dienstag. Über drei Prozent der im Zuge einer Umfrage kontaktierten Touristen mussten im Krankenhaus behandelt werden, 32 Personen starben.