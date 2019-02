IS-Kämpfer: Strache und Kickl lehnen Rücknahme ab

Vizekanzler Heinz Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl lehnen eine Rücknahme von IS-Kämpfern ab.

“Wir brauchen hier weder IS-Kämpfer noch IS-Unterstützer”, meldete Kickl am Mittwoch auf Facebook, die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung stehe an erster Stelle. Strache unterstützte am Donnerstag die Position des Innenministers.