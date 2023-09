Irre Szenen in Wien-Favoriten: Mann springt aus Fenster im 2. Stock, bewirft Polizistin mit Laptop

Wahnsinn in Wien-Favoriten: Ein Mann warf am Donnerstag zahlreiche Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung und sprang danach hinterher. Als ihn Polizisten zur Rede stellen wollten, warf er einen Laptop in Richtung einer Beamtin und versuchte zu flüchten.

Aus derzeit ungeklärten Gründen soll ein 37-jähriger österreichischer Staatsbürger am 28. September gegen 7.15 Uhr diverse Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung in Wien-Favoriten geworfen und Passanten von der Straße beschimpft haben. Es wurde die Polizei alarmiert.

Polizeieinsatz in Wien-Favoriten: Verfolgungsjagd und Festnahme

Der Mann konnte vor Ort auf der Straße angetroffen werden und machte gegenüber den Polizisten wirre Angaben, zudem war er äußerst aggressiv. Plötzlich versuchte er zu flüchten, wobei er einen Laptop in Richtung einer Beamtin warf. Diese konnte rechtzeitig ausweichen und eine Verletzung verhindern.

Aus Fenster gesprungen: Tatverdächtiger im Krankenhaus

Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Tatverdächtige gefasst und vorläufig festgenommen. Laut eigenen Angaben soll der 37-Jährige zuvor aus dem Fenster seiner Wohnung im 2. Stock gesprungen sein, weshalb er durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht wurde. Eine Vernehmung konnte noch nicht durchgeführt werden, er wurde auf freiem Fuß angezeigt.