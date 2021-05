Irland: Österreicher müssen nicht mehr in Hotelquarantäne

Irland streicht Österreich von seiner Liste der Hotelquarantäne. Einreisende müssen aber weiterhin 14 Tage in Heimquarantäne.

Einreisende aus Österreich müssen in Irland die verpflichtende Quarantäne nicht mehr in einem Hotel verbringen, sondern können dies auch in einer Privatunterkunft tun. Die irische Regierung strich am Samstag Österreich und Italien von der Liste der Länder, aus denen Einreisende eine obligatorischen Hotelquarantäne antreten müssen, wie sie auf ihrer Webseite mitteilte. Die Quarantänepflicht nach der Einreise bleibt aber bestehen.