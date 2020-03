Ip Man 4: Das Finale - Trailer und Infos zum Film

Mit der chinesischen "Ip Man"-Reihe wird das Leben des gleichnamigen, legendären Kampfsportlers erzählt, der auch als Mentor von Bruce Lee gilt. Im vierten und abschließenden Teil finden sich Lehrer und Schüler in den USA wieder, wo ein Trainingscenter aufgebaut werden soll.

Allerdings ist damit nicht jeder einverstanden, was natürlich zu etlichen handgreiflichen Auseinandersetzungen führt. In China sorgte "Ip Man 4: Das Finale" beim Start im vergangenen Jahr für volle Kinosäle und ließ auch die von vielen Fans heiß ersehnte finale "Star Wars"-Episode hinter sich. In der Titelrolle ist erneut Donnie Yen zu erleben.