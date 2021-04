Investorengruppe "Freunde der Austria" soll Lizenz sichern

Die Gremien des Fußball-Clubs Austria Wien versuchen alles, um die Bundesliga-Lizenz für die kommende Saison doch zu erhalten.

Austria Wien fehlt Bankgarantie über mehrere Millionen Euro

Man werde alles unternehmen, um den Fortbestand des Clubs zu sichern, hieß es in einer Presseaussendung. Der Austria fehlt laut Berichten eine Bankgarantie über mehrere Millionen Euro. Der Senat 5 der Bundesliga hatte der Austria am Dienstag als erste Instanz die Lizenz für 2021/22 verweigert. Der Club kündigte am Samstag offiziell an, gegen diesen Beschluss Protest einzulegen.