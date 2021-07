Intuitives Essen: Wieso Diäten nichts nützen

Diätologin Isabel Bersenkowitsch erzählt, warum die meisten Diäten scheitern, warum das ideale Körperbild von Männern und Frauen selten gesund ist, und dass Gesundheit immer vor Schönheit kommen sollte.

Weg von BMI und Diäten

Diätologin Isabel Bersenkowitsch räumt mit all diesen (falschen) Vorstellungen auf: Sie setzt auf intuitives Essen, bei dem man lernt, körpereigene Signale wie Hunger, Sättigung und Genuss wieder wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Von Diäten hält sie nichts. In ihrer Methodik geht sie weg vom BMI (Body mass index) hin zum körpereigenen Sollgewicht.

Sport ist nicht Mord, sondern Mordsspaß

Wie genau Intuitives Essen funktioniert und was "Health at Every Size", erfahrt ihr im "Heast Oida"-Podcast: