Internet: Cookie-Hinweis in Zukunft unnötigt?

Datenschützer haben einen Wunsch: Sie möchten den Cookie-Hinweis unnötig machen. Eine Organisation hat ein Konzept präsentiert, das diesen Wunsch Realität werden lassen würde.

Cookies werden von Internetseiten hinterlegt

Noyb mit hunderten Beschwerdeschreiben

Das nun vorgeschlagene System mit dem Namen "Advanced Data Protection Control" (ADPC) ist Teil einer breiter angelegten Kampagne von Noyb gegen Cookie-Banner, die in ihrer jetzigen Form nach Einschätzung des Vereins in der Regel rechtswidrig eine Zustimmung zum Tracking einfordern. Vor zwei Wochen verschickte Noyb in dieser Sache rund 560 Beschwerdeschreiben an Unternehmen in Europa und in den USA, über 10.000 sollen folgen.