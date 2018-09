Internationale Labels ziehen in das Wiener Donauzentrum

Das Donauzentrum ist eines der größten Shopping Center in Wien und kann nun mit weiteren Shops in Sachen Fashion punkten. Vier neue internationale Top-Marken ziehen in das Einkaufszentrum.

Der Saisonwechsel steht kurz bevor und so rüstet sich auch das Donauzentrum für die anstehenden Fashion-Highlights. Vier neue internationale Top-Marken werden in einem der größten Shopping Center in Wien eröffnet. Bereits im Juli eröffnete das beliebte Uhrenlabel Daniel Wellington einen eigenen Store. Die schwedische Kultmarke wurde seit der Gründung 2011 immer beliebter.

Neueröffnungen von Calvin Klein, Daniel Wellington, Monki und GANT im Donauzentrum Wien Der nächste Neuzugang war Anfang August ein Shop von Calvin Klein Jeans, der im Erdgeschoss in der Nähe der Veranstaltungsfläche Arena zu finden ist. Das Label wurde bereits in den 1990er durch Werbungen mit Kate Moss und Mark Wahlberg international bekannt. Die jüngste Kampagne zeigt alle Schwestern aus dem Kardashian-Clan und setzt mit den Social Media Superstars die neuesten Trendteile in Szene.

Mit 30. August profitiert das Donauzentrum vom amerikanischen Sportswear-Brand GANT, dieser ist auch der allererste Store in ganz Östereich. Nicht nur Damen- und Herrenbekleidung ist zu finden, auch Accessoires und Footwear können im Neuzugang erworben werden.

Internationale Mode- und Fasionlabels eröffnen Shops in Wien Ein weiterer Shop, Monki, eröffnet am 13. September den zweiten Standort in Wien mit einer 400 Quadratmetern Verkaufsfläche. Es werden die hippesten Modetrends mit schimmernden, farbenfrohen und glitzernden Designelementen präsentiert. Somit kann das Einkaufszentrum mit über 260 Shops glänzen.

Die Neuen Stores im Wiener Donauzentrum im Überblick Daniel Wellington: 1. OG, Brücke

GANT: 1. OG, Nähe Arena

Monki: Ab 13. September im 1. OG, Nähe Eingang 2

Calvin Klein Jeans: EG, Nähe Arena

Donau Zentrum Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 09:00 – 20:00 Uhr

Samstag: 09:00 – 18:00 Uhr