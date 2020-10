International gesuchter Mann in Wien festgenommen

Weil er geklaute Luxusautos in arabische Staaten weiterverkauft haben soll, wurde ein 52-jähriger Serbe europaweit gesucht. Der Mann wurde am Donnerstag in Wien festgenommen.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der Wiener Polizei konnte am Freitag ein 52-jähriger Serbe bei der U-Bahnstation Dresdner Straße in Wien-Brigittenau festgenommen werden. Der Mann steht im Verdacht im Zeitraum von 2001 bis 2002 eine Vielzahl an gestohlenen Luxusautos von Griechenland in arabische Staaten weiterverkauft zu haben. Deshalb wurde der 52-Jährige mittels EU-Haftbefehl gesucht. Der Mann befindet sich zurzeit in Haft und ihm droht, bei einer Auslieferung nach Griechenland, eine Haftstrafe von bis zu acht Jahren.