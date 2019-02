Interessen online erhoben: Post soll auch personalisierte Werbung verschickt haben

Die Post soll nicht nur Daten zur Parteiaffinität der Österreicher gesammelt, sondern auch Interessen online erhoben haben, um personalisierte Werbung zu verschicken.

Die Post steht nicht nur in der Kritik, Daten zur Parteiaffinität der Österreicher gesammelt zu haben, sondern auch weil sie personalisierte Werbung an Menschen verschickt, deren Interessen davor online erhoben worden waren.

Twyn selber führe zwar beim Versand der Werbung Daten aus Cookies von Adressverlagen mit Daten aus eigenen Cookies, die das Surfverhalten von Kunden abspeichern, zusammen, aber “Twyn ist dabei zu keinem Zeitpunkt im Besitz von personenbezogenen Daten”. Der ganze Vorgang sei mehrfach von Juristen geprüft und entspreche den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), weil niemand gleichzeitig sowohl das Surfverhalten als auch die Adressen der Nutzer kenne, so Schediwy.

Post von Behörde irritiert

In der Datenschutz-Affäre geht die Post nun in die Offensive und kritisiert die Datenschutzbehörde. “Wir sind sehr irritiert über die Vorgehensweise, denn während wir bei der Behörde auf keinerlei Gesprächsbereitschaft zu inhaltlichen Fragen treffen, wird uns andererseits bereits zum zweiten Mal über die Medien eine Einleitung eines Verfahrens ausgerichtet”, so Post-Sprecher Michael Homola.