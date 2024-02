InterContinental Wien feiert sein 60-jähriges Jubiläum

2024 feiert das InterContinental Wien sein 60-jähriges Jubiläum. Ein Jubiläum, das nicht nur eine Reihe von Feierlichkeiten, sondern auch eine Rückbesinnung auf die Geschichte des Hauses bedeutet.

Jubiläumsfeierlichkeiten des InterContinental Wien

Das Herzstück des Hotels ist zweifellos die „Intermezzo Bar“, die seit Jahrzehnten ein kultureller und sozialer Treffpunkt ist und Menschen aus aller Welt anzieht. Es ist auch der Ort, an dem die Feierlichkeiten zum 60. Jubiläum des InterContinental Wien stattfinden werden, beginnend am 20. März 2024 mit einem exklusiven Bar-Event. Jeden dritten Mittwoch eines Monats treten dort namhafte Künstler auf, die die Gäste auf eine musikalische Reise durch die Geschichte des Hotels mitnehmen.

Geschichte des Hauses

Als erstes internationales Großhotel eröffnete das InterContinental Wien 1964 seine Pforten. Das InterContinental Wien, basierend auf einem Entwurf des Chicagoer Architekturbüros Holabird & Root, war von Anfang an eine Verkörperung des internationalen Funktionalismus. Trotz anfänglicher kritischer Stimmen, die das Hotel als zu modern empfanden, zog es bald schon den internationalen Jet-Set an, darunter berühmte Persönlichkeiten wie Omar Sharif, Ava Gardner, Josephine Baker, Johnny Cash, Elton John, The Who, The Rolling Stones, aber auch Fürstin Gracia Patricia, Richard Burton, und prominente Größen aus der Modebranche wie Donatella Versace, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier und Heidi Klum.