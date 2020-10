Intensivbetten in Wien zu 24 Prozent ausgelastet

Insgesamt gibt es in Wien 231 Intensivbetten für Corona-Patienten. Derzeit ist knapp ein Viertel davon belegt.

Nach der Schließung der Betreuungseinrichtung in der Messe Wien wurden über den Sommer bereits 30 Unterkünfte für Covid-19-Patienten gescreent. Zusätzlich zu den drei Unterkünften im Geriatriezentrum am Wienerwald (GZW) Pavillon 9, Otto-Wagner-Spital und in den Kliniken Floridsdorf (ehemals KH Nord), die weiter in Betrieb waren und sind, konnte der medizinische Krisenstab so 6.000 Betreuungsplätze über die Stadt verteilt schaffen. Sie weisen unterschiedliche Eignungen bezüglich Personal oder Pflegebedarf auf, doch mit den Plätzen in Hotels, Jugendherbergen, Wohnhäuser wurden die Betreuungsmöglichkeiten in der Messe zahlenmäßig sogar verdoppelt.