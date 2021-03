Intensivbetten in NÖ: Lage "angespannt"

In Niederösterreich ist die Situation bei den noch zur Verfügung stehenden freien Intensivbettenkapazitäten laut Landesgesundheitsagentur "angespannt".

Situation auch in Niederösterreich angespannt

"Die Mediziner sagen uns, dass die Situation auf den Intensivstationen angespannter wird, vor allem in Wien, aber zunehmend auch in den anderen Bundesländern. Auch Niederösterreich ist von dieser Entwicklung natürlich nicht abgekoppelt", sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP). Mit den Klinik-Standorten in allen Regionen des Landes könne man regionalen Ausgleich schaffen, auch was die optimale Verteilung der Betten betrifft.