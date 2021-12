Intensiv-Auslastung in NÖ: 101 Corona-Patienten

Die Zahl der Intensivpatienten ist in Niederösterreich erneut leicht gesunken. Am Donnerstag wurden 101 Corona-Erkrankte in den Spitälern behandelt.

In Niederösterreich sind am Donnerstag 101 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden. Das bedeutete einen Rückgang um sechs Patienten gegenüber dem Vortag.

Zeitgleich wurden 13 Todesfälle binnen 24 Stunden im Bundesland verzeichnet. Von den insgesamt 334 Intensivbetten waren 77 für Covid-Erkrankte frei, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. Auf Normalstationen befanden sich 456 Corona-Patienten.

Größter Corona-Cluster in Wohnheim im Bezirk Hollabrunn

In Niederösterreich ist am Donnerstag der größte Corona-Cluster in einem Wohnheim im Bezirk Hollabrunn verzeichnet worden. 40 Infizierte wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in der Unterkunft im Weinviertel registriert, um drei mehr als am Vortag. Einen Anstieg um zwölf auf 34 Fälle gab es in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden).

In einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs sank die Anzahl der Infizierten um sieben auf 32. In einem gleichartigen Unternehmen im Bezirk Amstetten gab es einen Rückgang um fünf auf 28 Fälle. Mit 27 blieb die Zahl der Erkrankten in einem Pflegeheim im Bezirk Lilienfeld unverändert.