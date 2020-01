Innovations- und Technologiepark in Wien-Floridsdorf geplant

In Wien-Floridsdorf soll ein Innovations- und Technologiepark entstehen. Bei diesem soll der Schwerpunkt auf Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz liegen.

Die Idee eines Innovations- und Technologieparks in Wien-Floridsdorf verfolgt der Aufsichtsrats-Chef des Austrian Institute of Technology (AIT), Hannes Androsch. Nahe der AIT-Zentrale in der Gifinggasse könnten auf ungenutzten Gründen von Siemens Einrichtungen mit Schwerpunkt Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) angesiedelt werden, erklärte Androsch am Montag vor Journalisten.