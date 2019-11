Innere Mariahilfer Straße in Wien an den Adventsamstagen gesperrt

Die Innere Mariahilfer Straße wird auch heuer an den Adventsamstagen großteils gesperrt. Für Autos, Fahrräder und E-Scooter ist die Durchfahrt verboten und auch die Buslinie 13A wird kurzgeführt.

An den Einkaufssamstagen in der Vorweihnachtszeit (30.11., 7.12., 14.12. und 21.12.) ist von 9 bis 19 Uhr die Mariahilfer Straße zwischen der Karl-Schweighofer-Gasse (Leiner) und der Stumpergasse/Kaiserstraße für den Verkehr gesperrt. Das Verbot gilt auch für Fahrräder und E-Scooter. Die Zufahrt am Museumsquartier (Europaplatz) bis Karl-Schweighofer-Gasse (Leiner) ist möglich.