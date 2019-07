Innenministerium warnt Parlament vor "verdächtigen Postsendungen mit Gefahrstoffen"

Vor "verdächtigen Postsendungen mit Gefahrstoffen" hat das Innenministerium das Parlament gewarnt. Laut internen Mitteilungen könnte Post mit ätzenden Flüssigkeiten einlangen.

Das Innenministerium warnt das Parlament vor "verdächtigen Postsendungen mit Gefahrstoffen". Laut einer internen Mitteilung an Abgeordnete und Mitarbeiter des Hohen Hauses, welche der APA vorliegt, könnten Behältnisse mit einer ätzenden Flüssigkeit via Brief einlangen. Diese seien in den vergangenen Monaten schon an Unternehmen - insbesondere im Versicherungs- und Finanzbereich - eingegangen.