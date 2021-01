Innenministerium erarbeitet bis Donnerstag Demo-Richtlinie für Corona-Leugner

Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch ankündigte, will das Innenministerium bis Donnerstag eine Richtlinie für Sicherheitsbehörden bei Versammlungen von "Corona-Leugnern" erarbeiten. Indes erklärte sich FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl mit den für "Grund- und Freiheitsrechte" auf die Straße gehenden Demonstranten "solidarisch".

Demo-Richtlinie für Corona-Leugner wird von mehreren Stellen erarbeitet

Kickl ortete in den mittels Gefälligkeitsgutachtens des BVT verbreiteten Warnungen vor den Gegnern der türkis-grünen Corona-Maßnahmen einen "nächsten Schritt in Richtung ÖVP-Totalitarismus". "Dass eine in Bedrängnis geratene Regierung versucht, ihre Kritiker zu kriminalisieren, ist ein bekanntes Verhaltensmuster - allerdings nicht aus demokratischen Staaten", so Kickl. Die Demonstranten auf der Straße kämpften in überwältigender Mehrheit für Demokratie, Rechtsstaat und Freiheit, argumentierte der FPÖ-Klubobmann: "Ihnen das Gegenteil zu unterstellen, zeigt, wie sehr sich Kurz und Co. vor der berechtigten Kritik fürchten."