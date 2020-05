Initiative "Trapez": Info-Videos über Pensionen für Frauen

Die von der EU unterstützte Initiative Trapez möchte mit neuen Info-Videos Frauen unterstützen, gut über ihre Pension-Ansprüche informiert zu sein.

Frauen erhalten in der Regel weniger Pension als Männer. Mit mehreren neuen Info-Videos möchte die von der EU unterstützte Initiative Trapez (Transparente Pensionszukunft) Frauen zumindest dabei unterstützen, gut über ihre Ansprüche informiert zu sein. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) sieht in dem Projekt einen wichtigen Beitrag, um rechtzeitig Schritte gegen Altersarmut bei Frauen zu setzen.

Initiative Trapez: Videos mit allgemeinen Informationen

"Der Grundstein für finanzielle Absicherung im Alter wird bereits im Erwerbsleben gesetzt", teilte die Frauenministerin am Mittwoch per Aussendung mit. "Die eigenen Pensionsansprüche zu kennen und frühzeitig zu wissen, wie diese verbessert werden können, ist dafür ein wichtiger Baustein. Die Initiative Trapez hilft Frauen, sich mit den neuen Videos über ihre Pension und ihre finanzielle Absicherung im Alter zu informieren", so Raab.