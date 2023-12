Infoveranstaltung zu Sky Shield in Parlament in Wien

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) organisierte am Dienstag eine Informationsveranstaltung zur geplanten Teilnahme Österreichs am europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield.

Infoveranstaltung zu emotionaler Sky Shield Debatte

Laut Sobotka sei es das erste Mal, dass das Thema in der "breiteren Öffentlichkeit" diskutiert wird. Bisher wurde die Debatte "emotional" geführt, insbesondere nachdem Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im Juli die Absichtserklärung für den Beitritt zum "European Sky Shield" (ESSI) unterzeichnet hatte. Die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und NEOS hatten vor allem die mangelnde Beteiligung des Parlaments stark kritisiert. Offensichtlich wollte Sobotka diesen Kritikpunkten am Dienstag nachkommen.

SPÖ und FPÖ kritisierten die Infoveranstaltung zu Sky Shield

SPÖ und FPÖ waren jedoch nicht sonderlich begeistert davon. Robert Laimer, der Sprecher der SPÖ für Verteidigung, bezeichnete die Veranstaltung als "Ablenkungsmanöver" und erinnerte daran, dass bisher keine umfassenden Informationen im Landesverteidigungsausschuss vorgelegen hätten. Laimer forderte von Tanner "volle Transparenz". Auch Volker Reifenberger, der Sprecher der FPÖ für Verteidigung, äußerte ähnliche Kritik: "Die Beteiligung am NATO-Projekt Sky Shield ist und bleibt mit unserer immerwährenden Neutralität völlig unvereinbar - Schwarz-Grün und ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner begehen damit offenen Neutralitätsbruch". Die heutige Veranstaltung sei eine "erwartbare unbeholfene PR-Aktion" gewesen, weshalb er ferngeblieben sei, so Reifenberger. Hingegen bezeichnete Friedrich Ofenauer, der Sprecher der ÖVP für Verteidigung, die Kritik als "rote wie blaue Märchen". Durch ständige Wiederholungen würden sie auch nicht wahrer.

Sobotka sieht neue Sicherheitslage in Europa

Am Dienstag betonte Sobotka, dass sich die Sicherheitssituation in Europa verändert habe. Sowohl der russische Angriffskrieg auf die Ukraine als auch der Nahost-Konflikt würden Europa in den kommenden Jahren beschäftigen. Das Sicherheitsgefühl der österreichischen Bevölkerung habe sich verändert. Nicht zuletzt der Drohnenabsturz in der kroatischen Hauptstadt Zagreb im März des vergangenen Jahres habe Anlass gegeben, "sich mit dieser Thematik umfassend auseinanderzusetzen". Sobotka appellierte an die Parteien, "das Thema sachlich aufzugreifen" und keine "parteipolitische Auseinandersetzung" daraus zu machen: "Sicherheit hat keine parteipolitische Farbe."