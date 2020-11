Informationen zu Corona-Regeln in 17 Sprachen

Die ab Dienstag geltenden neuen Corona-Regeln stehen in 17 Sprachen zur Verfügung. Außerdem ist zusätzlich eine Hotline des Integrationsfonds verfügbar.

Sprachbarrieren werden nicht Schuld daran sein, wenn sich jemand nicht an die ab Dienstag geltenden neuen Corona-Regeln hält. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) und der Österreichische Integrationsfonds stellen nämlich die wichtigsten Informationen zu den aktuellen Maßnahmen in den häufigsten Fremdsprachen bereit: "Auch Menschen, die noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, müssen sich umfassend informieren können", erklärt Raab in einer Aussendung.