Influenza führte zu 1.900 Spitalsaufenthalte bei Kindern

1.900 Kinder und Jugendliche mussten infolge einer Influenza in der vergangenen Saison ins Krankenhaus. Davon gab es neun Todesfälle, die mit der Virusgrippe in Verbindung standen.

In der vergangenen Influenza-Saison mussten in Österreich rund 1.900 Kinder und Jugendliche infolge einer Inluenza ins Spital. Eine Umfrage an den pädiatrischen Abteilungen hat neun Todesfälle ergeben, welche mit der Virusgrippe in Verbindung gestanden haben dürften, hieß am Montag bei den Impfgesprächen in Wien im Gesundheitsministerium.