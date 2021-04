Inflationsprognose der OeNB für 2021 auf 1,7 Prozent angehoben

Nach oben korrigiert: Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat ihre Inflationsprognose für das Jahr 2021 auf 1,7 Prozent angehoben.

Kerinflationsrate: Coronakrise wirkt sich aus

Die ohne Energie und Nahrungsmittel berechnete sogenannte Kerninflationsrate geht von 2,0 Prozent im Jahr 2020 auf 1,4 Prozent im Jahr 2021 deutlich zurück, da sich die aufgrund der Pandemie notwendigen Eindämmungsmaßnahmen vor allem auf Industriegüter ohne Energie und Dienstleistungen inflationsdämpfend auswirken. Mit der wirtschaftlichen Erholung steigt die Kerninflationsrate in den Jahren 2022 und 2023 wieder auf jeweils knapp 2,0 Prozent an, so die am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilte März-Prognose.