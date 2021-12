Inflation stieg im November wohl auf höchstes Niveau seit 1992

Die Inflation geht weiterhin nach oben und ist klar über den Lohnabschlüssen der bisherigen Herbstlohnrunde angesiedelt.

Inflation oberhalb von Zielwert

Das ist in der Europäischen Union der höchste Anstieg seit Beginn der Messung im Jahr 1997. Preistreiber sind Treibstoff- und Energiekosten. Die Inflation liegt damit mehr als doppelt so hoch wie das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die mittelfristig eine Rate von zwei Prozent als optimalen Wert anpeilt. Energie war EU-weit mit 27,4 Prozent der stärkste Preistreiber. Ohne Energie und unverarbeitete Lebensmittel läge die Inflation im November nur bei 2,6 Prozent.

Inflation: Forderung der SPÖ

Kritik an der Bundesregierung in Wien kommt von der SPÖ. "Die türkis-grüne Bundesregierung muss angesichts der enormen Energiepreise jetzt endlich aufwachen und der Teuerung den Kampf ansagen. Die zeitlich befristete Halbierung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas sowie ein einmaliger Winterzuschuss des Bundes in Höhe von 300 Euro für Haushalte mit niedrigem Einkommen sollen dafür sorgen, dass niemand in Österreich frieren muss", so Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch.