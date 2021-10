Inflation laut OeNB auch 2022 über 2 Prozent

Laut Oesterreichischer Nationalbank bleibt die Inflationsrate auch 2022 über zwei Prozent. Rohstoffpreise und Lieferkettenprobleme treiben die Teuerungsrate an.

Vor allem wegen hoher Rohstoffpreise steigt die Inflation heuer auf 2,4 Prozent. 2022 wird es wieder eine leichte Beruhigung geben, mit 2,2 Prozent bleibt die Teuerung aber über dem Zielwert der EZB von zwei Prozent, erwartet die Nationalbank (OeNB) in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Inflationsprognose. Hauptursache für die Inflation seien gestiegene Rohstoffpreise, aber auch Probleme in den Lieferketten drücken die Preise nach oben.