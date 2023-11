Inflation in Österreich weiter gesunken

Laut Angaben von Statistik Austria ist die Inflation im Oktober auf 5,4 Prozent gesunken, nachdem sie im September bei 6 Prozent lag.

Die Inflation in Österreich ist damit auf dem niedrigsten Wert seit Jänner 2022, wie Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab.