Österreichs Wirtschaft schrumpft 2023 leicht

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für Österreich stark nach unten korrigiert.

Laut der EU-Herbstprognose, die am Mittwoch in Brüssel vorgestellt wurde, schrumpft die heimische Wirtschaft in diesem Jahr preisbereinigt um 0,5 Prozent. Gründe dafür sind hohe Energiepreise, steigende Lohnstückkosten und ein schwaches Exportwachstum. Im Frühjahr hatte die EU-Kommission noch ein Wachstumsplus von 0,4 Prozent für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Österreichs im Jahr 2023 vorhergesagt.