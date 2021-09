Infektionsgefahr in Zügen gering? Ein Faktencheck

Bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln wie beispielsweise Zügen gilt keine 3G-Regel. Ein Argument dafür ist unter anderem die niedrige Zahl der Corona-Ansteckungen. Doch stimmt diese Behauptung?

In der Deutschen Regierung gibt es weiter keine Einigkeit über die Einführung der so genannten 3G-Regel im Fernzügen, ob Bahnreisende also nur geimpft, genesen oder negativ getestet einsteigen dürfen. "Praktisch nicht durchführbar", heißt es von den Ministerien für Verkehr, Gesundheit und Inneres. Eines ihrer Argumente gegen 3G: die Zahl der Corona-Fälle im Zugverkehr.