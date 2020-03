Infektionen und Sperren: Die Coronavirus-Lage in Wiener Spitälern

Auch einige Wiener Spitalsmitarbeiter haben sich bereits mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich deswegen in Quarantäne.

In Wien sind derzeit 203 Mitarbeiter aus Spitälern des Krankenanstaltenverbundes (KAV) in Quarantäne - entweder weil sie mit dem Coronavirus infiziert sind oder mit Betroffenen Kontakt hatten, teilte der KAV am Donnerstagnachmittag auf APA-Nachfrage mit.

Spitals-Mitarbeiter in Quarantäne, Station im Donauspital geschlossen

Was die Versorgungslage in den Wiener Gemeindespitälern mit Schutzausrüstung wie Handschuhe, Mundschutz oder Desinfektionsmittel anbelangt, so versicherte ein Sprecher des KAV: "Wir haben derzeit in allen unseren KAV-Spitälern ausreichend persönliche Schutzausrüstung, solange sie auch für die Zwecke verwendet wird, für die sie gedacht ist: nämlich für die Behandlung und Versorgung von infektiösen Patientinnen und Patienten." Um für Nachschub zu sorgen, würden "alle Bezugsquellen, die am Weltmarkt zur Verfügung stehen" genutzt.