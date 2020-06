Industrie und Bau erwarten raschere Erholung als Gastro nach Coronakrise

Die Coronakrise hat alle Firmen und Branchen getroffen. Das Ausmaß dabei ist jedoch unterschiedlich. So wird bei Industrie und Bau mit einer rascheren Erholung als wie bei der Gastro gerechnet.

Unternehmen gehen von längeren Zeit bis zur Erholung aus

Coronakrise könnte Unternehmen stärker als Finanzkrise treffen

Die Unternehmen gehen davon aus, dass die Covid-19-Krise die Wirtschaft stärker treffen wird als die Finanzkrise. Besonders pessimistisch sind hierzulande Firmen in Vorarlberg: sie erwarten mit 15,2 Monaten die längste Regenerationszeit, in der Steiermark ist man mit 8,8 Monaten optimistischer. "Gründe für die pessimistischere Prognose der Vorarlberger Unternehmen könnten die teilweise geschlossenen Grenzen oder auch die Gemeinden sein, die unter Quarantäne standen", so Puck. Auch in Tirol zeigt man sich vergleichsweise pessimistisch. Die Firmen dort rechnen mit einer Erholungszeit von 12,6 Monaten.