Industrie erlebt Höchstwert an nicht besetzten Jobs

Einen Höchstwert an nicht besetzten Jobs: Das erlebt die Industrie. Im Hinblick auf die Produktion gibt es eine Prognose von Fachleuten.

Die heimische Industrie hat die Coronakrise nicht nur hinter sich gelassen, sondern sogar die Kapazitätsauslastung über den langjährigen Durchschnitt gehoben. Der Einkaufsmanagerindex der Bank Austria ist im Juni auf 67,0 Punkte gestiegen und hat damit den dritten Monat in Folge einen neuen Rekordwert erreicht. Die Firmen bauen den Personalstand auf, allerdings finden viele nicht ausreichend Personal.

Industrie: Offene Stellen in Überzahl

"Die Anzahl der offenen Stellen befindet sich in der Industrie insgesamt zur Jahresmitte auf einem Höchststand", sagte Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl am Montag laut einer Aussendung. Auf einen Arbeitssuchenden würden in der Industrie im Schnitt 2,5 offene Stellen fallen.