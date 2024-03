Indische Spezialitäten aus dem Tandoor-Ofen bei Kumar's Kitchen in Wien genießen

Chefkoch Vijay Kumar und sein Team verzaubern Gäste von "Kumar's Kitchen" in Wien-Liesing mit authentischen indischen Gerichten, zubereitet im traditionellen Tandoor-Lehmofen.

"Kumar's Kitchen" in Wien-Liesing: Indische Tradition trifft auf zeitlose Eleganz

Der Tandoor-Ofen, ein unverzichtbares Element in der indischen Küche, wird von Chefkoch Vijay Kumar und seinem Team meisterhaft genutzt, um eine Vielzahl von Köstlichkeiten zu kreieren. Kumar, ein renommierter Experte der indischen Küche, hat seine Sporen unter anderem als Chefkoch der indischen Abteilung für Do & Co verdient, wo er die landestypische Kulinarik auf internationalem Parkett präsentierte und bei Großveranstaltungen für die VIPs kreierte. Nach in Summe 35 Jahren Erfahrung war es letztes Jahr Zeit für eine neue Herausforderung, die er als Chefkoch bei "Kumar's Kitchen" angenommen hat. Hier teilt er seine jahrelange Expertise und Leidenschaft für die perfekte Balance von Aromen und Texturen mit den Gästen, um unvergessliche Geschmackserlebnisse zu schaffen.