In Wien tickt eine soziale Bombe

Gastkommentar von Johannes Huber. Zur Entschärfung wäre eine Zusammenarbeit von Bundes- und Stadtpolitikern nötig. Aber danach schaut es nicht aus. Im Gegenteil.

Sehr viele Probleme betreffen in erster Linie Wien. Stichwort Integration. Stichwort Bildung. Stichwort Arbeitslosigkeit. Stichwort Mindestsicherung. Stichwort Verkehr. Stichwort Pflege. Und so weiter und so fort. Die Frage, warum das so ist, ist sehr einfach zu beantworten: Wien ist die einzige Millionenstadt in diesem Land. Und Millionenstädte, die noch dazu so stark wachsen, wie Wien es tut, sind mit Herausforderungen konfrontiert, die man – bei allem Respekt – in Zwettl, St. Pölten, Oberwart oder Kufstein nicht einmal vom Hörensagen kennt.