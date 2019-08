In Wien lebende Schweizerin bestellte Speed im Dark Web

Eine in Wien lebende Schweizerin wurde bereits am Dienstag von der Polizei festgenommen, nachdem eine Internet-Bestellung mit 130 Gramm Speed abgefangen wurde. Die Frau dürfte mit den Drogen gedealt haben.

Die Polizei konfiszierte bereits am Dienstag 130 Gramm Speed, das eine in Wien lebende 25-jährige Schweizerin aus dem Dark Web bestellt hatte. Es wurde vermutet, dass die Verdächtige mit den Drogen dealen wollte, da die Frau bereits 2018 nach dem Suchtmittelgesetz verurteilt worden war und noch eine bedingte Haftstrafe aufscheint.

Größerer Drogenfund bei Hausdurchsuchung in Margareten

Bei der Hausdurchsuchung in der Jahngasse in Wien-Margareten wurde die 25-Jährige im Beisein einer "Kundin" in der Wohnung angetroffen. Die Abnehmerin teilte den Beamten mit, dass sie zuvor bereits etwa 15 Mal Speed bei der Schweizerin gekauft hatte. Zudem wurden mehrere XTC-Tabletten, psilocybinhaltige Pilze, mehrere Gramm Amphetamin sowie Marihuana in der Wohnung sichergestellt. Die 25-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.