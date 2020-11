In Wien gesuchter Betrüger sitzt in Ungarn in Haft

Bereits vor zwei Jahren ereigneten sich mehrere Betrugsdelikte, bei dem ein Mann fremde Firmen zu Zahlungen an Schmuckhändler veranlasst hatte und die Ware selbst einkassiert. Der 48-Jährige sitzt in Haft.

Am 22. Oktober veröffentlichte die Wiener Polizei ein Foto eines mutmaßlichen Betrügers. Er steht im Verdacht, sich im Jahr 2018 bei Verrechnungsstellen amerikanischer Firmen als CEO der jeweiligen Firmen ausgegeben und so Geldtransaktionen an Schmuckhändler in Wien erwirkt zu haben, bei denen dann Schmuck abgeholt wurde.