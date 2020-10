Serien-Betrüger "kauften" Gold und Schmuck in Wien: Fahndung nach einem Täter

Bereits vor zwei Jahren ereigneten sich mehrere Betrugsdelikte, aufgrund derer nun ein Mann mittels Lichtbild gesucht wird. Gemeinsam mit Komplizen hatte er fremde Firmen zu Zahlungen an Schmuckhändler veranlasst und die Ware selbst einkassiert.

Betrug: So gingen die "CEOs" beim "Schmuckkauf" vor

Hierfür haben sie leicht abgeänderte E-Mail-Adressen der echten CEOs verwendet und bei den Verrechnungsstellen ange-geben, dass sie an österreichische Schmuckhändler Geld überweisen sollen. Die unbekannten Täter nahmen dann mit den österreichischen Schmuckhändlern Kontakt auf und kündigten einen Schmuck bzw. Goldkauf an. Nach erfolgter Transaktion wurden die Waren bei den Händlern in Wien abgeholt.