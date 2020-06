In Wien am Freitag erneut knapp 30 neue Corona-Fälle

Neben 27 Neuerkrankungen wurde am Freitag auch wieder ein Todesfall aufgrund von Covid-19 in Wien gemeldet.

In Wien hat es erstmals seit etwas mehr als einer Woche wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Wien meldete neuen einen Todesfall aufgrund von Covid-19

In den vergangenen 24 Stunden starb eine Frau im Alter von 79 Jahren, teilten die Landesanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Freitag (Stand: 8.00 Uhr) in einer Aussendung mit.