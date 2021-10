Wieder Konzerte in der Wiener Stadthalle im Herbst

Mit dem Konzert "alles oder Dich" eröffnete Roland Kaiser am 26. September 2021 in der Wiener Stadthalle die Herbstsaison. Erstmals seit Beginn der Pandemie konnte dort wieder ein Konzert stattfinden.

Mit seinem fulminanten Konzert "Alles oder Dich" brachte Schlagerstar Roland Kaiser am 26. September 2021 das Live-Entertainment in die Halle D der Wiener Stadthalle zurück: Erstmals seit Beginn der Pandemie konnte mit dem Auftritt des deutschen Publikumslieblings dort wieder ein Konzert über die Bühne gehen. Die Veranstaltungshalle hatte seit Jahresbeginn als zentraler Standort für eine Antigen-Teststraße gedient. Erst seit Mitte September ist die Halle wieder frei für Live-Events.

Kaiser: "Es ist ein Schritt zurück zur Normalität"

"Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl heute mit mehr als 6100 Besuchern in der Halle zu sein und die unglaubliche Lebensfreude und Lebendigkeit der Konzertgäste zu spüren", so Carola Lindenbauer, Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle, am Tag des Roland Kaiser-Konzertes. Auch Roland Kaiser fühlte sich geehrt: "Es macht mich stolz und glücklich der erste Künstler zu sein, der nach dieser langen Zeit wieder in der Wiener Stadthalle auftreten kann. Es ist ein Schritt zurück zur Normalität - dazu hilft jedes Konzert und jede Theatervorstellung."

Vorschau auf den Herbst 2021 in der Wiener Stadthalle

Als nächstes Event in der Halle D stehen die Erste Bank Open im Veranstaltungskalender. Vom 23. bis 31. Oktober 2021 können Sportfans die Crème de la Crème der Tenniswelt live vor Ort sehen. Mit dabei sind Stars wie Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini und Casper Ruud. Davor kommt am 8. Oktober Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, mit ihrem Musical "Alles wie verhext!" in die Halle F der Wiener Stadthalle. Comedy-Lieblinge Klaus Eckel, Omar Sarsam, Martina Schwarzmann, Michael Mittermeier und viele mehr laden am 11. und 12. Oktober zum Kabarettgipfel ein. Am 7. November 2021 wird Austropop-Legende Rainhard Fendrich mit seiner Band live in der Halle D der Wiener Stadthalle live zu sehen sein.