In 80 Tagen durch ganz Wien: Donauinselfest 2020 wird anders

Das Donauinselfest 2020 wird corona-bedingt einzigartig. Ab 1. Juli wird 80 Tage lang mit einem Bus durch Wien getourt, um mit einem Abschluss im September auf der Wiener Donauinsel zu enden.

Das Wiener Donauinselfest wird heuer infolge der Corona-Pandemie wie erwartet in völlig veränderter Form stattfinden. Statt einem Großfestival wird es über den Sommer Pop-Up-Events in den Bezirken geben. Lediglich zum Abschluss wird am 19. und 20. September ein Finale auf der Insel über die Bühne gehen - jedoch mit nur wenigen Besuchern.