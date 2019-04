ImPulsTanz 2019 in Wien: Anmeldung ab sofort möglich

Auch 2019 findet wieder das ImPulsTanz- Festival (Vienna International Dance Festival) statt. Zahlreiche Workshops werden von internationalen Künstlern angeboten. Ab sofort können die Workshops und Field Projects gebucht werden.

Das Workshopzentrum wird im Arsenal, nahe dem Hauptbahnhof, sein. Tanzbegeisterte aus über 90 Länder werden am Event teilnehmen. Bei den Open-Doors-Events bei freiem Eintritt – wie der Eröffnungspräsentation «impressions’19» am 14. Juli, dem Dance Contest am 3. August, der sich mittlerweile zu einem heißbegehrten Event entwickelt hat, oder dem Abschlussshowing «expressions’19» am 10. August – und den zahlreichen Showings und Jams stehen Tür und Tor für Neugierige offen.

ImPulsTanz in Wien steht auch für Menschen mit Behinderung offen

Zahlreiche Tanzschaffende wollen im Rahmen der Veranstaltung auch auf einen rücksichtsvollen Umgang mit unserem Planeten hinweisen: Jérôme Bel mit Dance and Ecology, Keith Hennessy mit The Spiral of Fortune (7 of Birds) – a laboratory of political witchcraft, Sri Louise mit Yoga & Extinction Rebellion, La Pocha Nostra mit Exercises for Rebel Artists und Mårten Spångberg mit The Climate, and the Atmosphere, Ecologies in Dance.