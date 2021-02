Impfungen in Österreich: Es geht langsam voran

In der letzten Woche wurden in Österreich erstmals mehr als 100.000 Impfungen verabreicht, 2,8 Prozent der Bevölkerung wurde zumindest einmal geimpft, bei den Über-85-Jährigen liegt die Rate bei 18 Prozent.

Vergangene Woche sind in Österreich erstmals über 100.000 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt und in den elektronischen Impfpass eingetragen worden. Damit haben nun 245.209 Menschen (2,8 Prozent der Einwohner) zumindest eine erste Dosis erhalten und 145.161 die zweite (1,6 Prozent). Am höchsten ist die Durchimpfungsrate bei den gut 226.000 über 85-Jährigen: hier haben knapp 18 Prozent zumindest eine erste und elf Prozent die zweite Dosis erhalten.