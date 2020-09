Impfstoff-Entwicklung: Sicherheit geht für Pharmig vor

Bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus geht für die Pharmig (Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs) Patientensicherheit vor Entwicklungsgeschwindigkeit.

"Ich verstehe durchaus, dass der globale Ruf nach einem Impfstoff gegen Corona oder einem Arzneimittel zur Behandlung von Covid-19 immer lauter wird, aber dieser Wunsch darf nicht zulasten der Sicherheit von Patientinnen und Patienten gehen", betonte Herzog in einer Presseaussendung. Die einzelnen Phasen in der Medikamentenerforschung dürften nicht vernachlässigt werden: "Was Patienten zur Verfügung gestellt wird, muss sicher sein. Daran führt kein Weg vorbei und das ist auch gut so."