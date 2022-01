"Impfschwindler" im Austria Center Vienna unterwegs

Pro Woche gibt es in der Impfstraße im Austria Center Vienna (ACV) zwei bis drei Versuche von Ungeimpfte, sich auf unredlichem Wege ein Impfzertifikat zu verschaffen.

Wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch in diesem Zusammenhang mitteilte, handelt es sich dabei durchwegs um Einzelfälle und kein bandenmäßiges Vorgehen. Mit mehr oder weniger Überzeugung werde versucht, sich bei Mitarbeitern in der Impfstraße einen Impfnachweis zu erschleichen, sagte eine Sprecherin.