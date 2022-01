Impfpflicht laut Edtstadler mit EU-Recht vereinbar

Laut EU-Ministerin Karoline Edtstadler ist die Impfpflicht in Österreich mit dem EU-Recht vereinbar. Dabei müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Und auch Strafen seien notwendig.

Die geplante Impfpflicht in Österreich ist laut Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) mit EU-Recht vereinbar. "Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in einem Urteil vom April 2021, das sich auf eine Beschwerde aus Tschechien wegen der Impfpflicht von Minderjährigen bezog, klargestellt, dass diese Impfpflicht rechtskonform ist", sagte die frühere Richterin in einem Interview mit der deuten Zeitung "Welt" (Montag-Ausgabe).

Impfpflicht kein Widerspruch zu Artikel 8 der EMRK

"Der Eingriff in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, kann also auch durch eine Impfpflicht gerechtfertigt sein", so Edtstadler weiter.