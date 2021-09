Impfpflicht jetzt

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Versuche der Regierung, Leute zum Impfen zu drängen, sind stümperhaft. Klarheit wäre überfällig.

Man weiß nicht, ob es ernst gemeint ist. So oder so bleibt einem das Lachen im Hals stecken: Bald müssen Ungeimpfte im Handel eine FFP2-Maske tragen. Geimpften wird das nur empfohlen. Was haben sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) dabei gedacht? Wenn es medizinisch notwendig erscheint (und das tut es), haben alle eine solche Maske zu tragen. Wenn es sich lediglich um einen Versuch handelt, Leute zum Impfen zu drängen, dann ist er sehr wahrscheinlich kontraproduktiv: Er ist dazu angetan, Widerstände zu verstärken. Geimpfte werden im Handel kaum noch eine FFP2-Maske tragen, weil das den Eindruck erwecken könnte, sie seien ungeimpft. Umgeimpfte, die dies aus Trotz, Angst, Überzeugung oder was auch immer sind, werden den Handel eher meiden, um sich nicht derart outen zu müssen. Nicht wenige von ihnen werden kochen vor Wut. FPÖ-Chef Herbert Kickl spürt das und achtet in verantwortungsloser Art und Weise darauf, dass sie sich nicht beruhigen. Er ahnt, dass daraus eine Bewegung werden könnte, die ihm parteipolitisch nützt. Also zündelt er.