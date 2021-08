Impfen ist eine Verpflichtung

Gastkommentar von Johannes Huber. Bei der Corona-Bekämpfung geht es nicht nur um einen selbst, sondern auch um eine Verantwortung für die ganze Gesellschaft.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat seinen Job bei Jörg Haider gelernt und das merkt man: Ob er seine Aussagen zur Pandemie ernst meint, ist fraglich, aber belanglos. Er verharmlost Corona und skandalisiert die Impfung, weil das sonst niemand tut in der österreichischen Politik. Also kann er nur gewinnen. Frei nach dieser Logik hat Haider einst begonnen, gegen Europa oder auch Ausländer zu mobilisieren. Er hoffte, damit „exklusiv“ punkten zu gewönnen; über das Ausmaß des Erfolgs war er bisweilen selbst überrascht.

„Man tut so, als würden Menschen am Gehsteig sterben“, hat sich Kickl nun im ORF-Sommergespräch cool gegeben und damit wieder einmal sehr gezielt all jene angesprochen, die noch immer mit dem Grippe-Vergleich daherkommen. Womit auch schon die Rutsche gelegt ist zur Kritik an Beschränkungen einerseits und am wachsenden Druck, sich impfen zu lassen, andererseits. Wobei das Verlockende für Kickl ist, dass sich das wunderbar mit freiheitlichen Grundsätzen verbinden lässt: Vereinfacht ausgedrückt ist der Bürger demnach absolut frei, zu tun und zu lassen, was ihm gefällt; der Staat hat sich da rauszuhalten.