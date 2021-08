Impfaktionen für Lehrer und Schüler ab Montag im ACV

Ab heute startet in Wien eine Impfaktion, die sich speziell an Lehrer und Schüler ab 12 Jahren richtet. Sie können ohne Anmeldung im Austria Center Vienna geimpft werden.

Um einen möglichst sicheren Schulstart bzw. einen reibungslosen Präsenzunterricht zu gewährleisten, ist eine möglichst hohe COVID-19- Durchimpfungsrate notwendig. Daher richtet sich der Appell an alle Lehrer der Wiener Schulen, die sich noch nicht impfen haben lassen und natürlich an alle SchülerInnen, die über 12 Jahre alt sind. Der Impfstoff, sofern die Personen über 18 Jahre alt sind, ist frei wählbar.

Biontech/Pfizer bzw. Moderna für unter 18-Jährige

An unter 18-Jährige wird Biontech/Pfizer bzw. Moderna verabreicht. Zudem wird die Impfwoche mit frei wählbaren Impfstoffen im Austria Center Vienna verlängert. In beiden Fällen gilt: eine Anmeldung ist nicht notwendig, ein Lichtbildausweis ist vorzuweisen und eine E-Card wenn vorhanden.

Lehrer und Schüler können auch die übrigen Impfzentren der Stadt Wien aufsuchen, hier gilt ebenfalls: eine Anmeldung ist nicht notwendig. In diesen sieben Impfzentren wird allerdings nur jeweils ein Impfstoff verwendet.

Schüler unter 14 mit Erzeihungsberechtigten

In den Impfzentren Wassermanngasse, Schrödingerplatz, Town Town, Schöpfwerk und Gasgasse wird mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft. In den Impfzentren Martinstraße und Karmelitergasse wird mit Moderna immunisiert. Die Aktion für Lehrer und Schüler läuft übrigens bis zum Schulstart. Schüler, die noch keine 14 Jahre alt sind, müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zur Impfung kommen.