Impf-Bim ab 1. Dezember wieder in Wien unterwegs

Um die Impfquote zu steigern, beschreitet die Stadt Wien weiterhin kreative Wege. Mit der Impf-Bim ist bereits zum zweiten Mal auch eine Straßenbahn der Wiener Linien im Einsatz.

Vom 01.12.2021 bis zum 28.01.2022 ist das mobile Impfzentrum für den Gesundheitsdienst der Stadt Wien an fünf verschiedenen Standorten zu finden (mit einer dreiwöchigen Pause rund um Weihnachten und Neujahr). Dann können sich alle ab dem 6. Lebensjahr, die ihren Lebens-, Ausbildungs- oder Arbeitsmittelpunkt in Wien haben, gegen Grippe impfen lassen. Gegen Covid-19 werden die Impfungen ab 12 Jahren angeboten.

Keine Anmeldung für Impfung notwendig

Die Straßenbahn wurde in enger Abstimmung mit der MA 15 - Gesundheitsdienst umgebaut. Sie verfügt über einen Empfangsbereich und zwei getrennte Warte- und Impfbereiche. Für Ablauf, Impfstoff und Experten vor Ort zeichnet sich die MA 15 verantwortlich.

Um die kostenlose Grippeschutzimpfung in der Impf-Bim in Anspruch zu nehmen, ist keine Anmeldung notwendig. In der Impf-Bim besteht auch die Möglichkeit sich eine COVID-19 Schutzimpfung verabreichen zu lassen.